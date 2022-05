Passeggiata in Restera contro i tumori: un "serpentone" di un centinaio di partecipanti

TREVISO - Mai più in silenzio. Tanta gente, circa un centinaio di persone alla passeggiata di oggi pomeriggio a Treviso organizzata dalle Unità operative di oncologia e ginecologia del Ca' Foncello insieme all'associazione pazienti Alleanza contro il tumore ovarico per sensibilizzare le donne sulla neoplasia femminile più grave e meno conosciuta. La passeggiata è partita da Prato Fiera per snodarsi lungo cinque chilometri di Restera e alzaie. Hanno partecipato anche le pazienti del reparto di Oncologia dell'Ospedale Cà Foncello assieme a parenti, amici, caregiver e sostenitori dell'associazione Acto. «Questa passeggiata che si svolge in occasione della 10° Giornata mondiale sul tumore ovarico ha un valore profondamente simbolico - sottolinea Petra De Zanet, presidente di Acto Veneto - perché rappresenta il primo passo di un percorso comune che Acto, costituendo una nuova realtà regionale, intende avviare con le istituzioni sanitarie del Veneto per aumentare e migliorare la conoscenza, la prevenzione e la cura di tutti tumori ginecologici». Presso l'ospedale di Treviso è già attivo il gruppo multidisciplinare di oncologia ginecologica per la presa in carico diagnostica e terapeutica delle pazienti con neoplasie ginecologiche; inoltre è stato attivato, con la chirurgia senologica, l'ambulatorio di consulenza genetica per le pazienti BRCA mutate.