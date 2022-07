MONTEBELLUNA - Nel pubblico avrebbe dovuto attendere la seconda metà di agosto per fare una Tac urgente per un sospetto tumore. Un mese e mezzo, insomma. Nel privato, invece, attraverso la libera professione, sempre all’interno dell’ospedale, ha trovato posto per dopodomani. A lla fine la paziente ha deciso di pagare per non dover aspettare troppo. Si tratta dell’odissea appena vissuta da una signora di 63 anni. La nuova ondata del Covid ci mette ancora una volta lo zampino rallentando visite ed esami. Non solo perché gli ospedali stanno tornando gradualmente a riempirsi a causa dell’aumento dei ricoveri di pazienti positivi. Ma anche perché in alcuni casi il virus colpisce direttamente medici, infermieri e operatori dell’Usl della Marca.

IL PROBLEMA

L’unità di Radiologia di Montebelluna, in particolare, sta lavorando con meno di metà del personale: 3 medici su 7. In queste condizioni i rallentamenti sono inevitabili. Tanto più in un settore che, oltre a dover recuperare il pregresso, è subissato dalle nuove richieste di prestazioni. Basti pensare che solo tra febbraio e aprile nella Marca ne sono state chieste oltre 271mila. Cioè 26mila in più rispetto allo stesso periodo del 2019, quando l’epidemia ancora non c’era. « Per quanto riguarda la Radiologia di Montebelluna - fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria - due specialisti sono in isolamento perché positivi e altri due sono da poco andati in pensione. Al momento ne restano in servizio tre. E si fa un po’ di fatica » . Dopo alcuni esami, il medico aveva prescritto alla 63enne una Tac all’addome con contrasto da fare con urgenza, nel giro di 10 giorni, priorità B. Non c’è ancora l’esito dell’esame istologico. « Ma il dottore è stato comunque chiaro » specificano dalla famiglia. Chiamando il Cup per prenotare nel pubblico, la signora si era vista fissare l’appuntamento per il prossimo 23 agosto a Castelfranco. Tra un mese e mezzo, appunto. Chiedendo la libera professione in ospedale, invece, ha trovato posto già per il 12 luglio a Montebelluna.

LA SPINTA AL PRIVATO