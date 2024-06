TREVISO - Quaranta donne con il tumore sfilano con gli abiti dei commercianti trevigiani. Domenica 9 giugno all’interno della splendida cornice del Museo di Santa Caterina a Treviso, in una sala stracolma, si è svolta la sesta edizione de "La Forza in Passerella", iniziativa organizzata dall'Aps presieduta da Michela Bardi, con il supporto di Confcommercio Treviso, del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier e con la collaborazione del Comune di Treviso e i Musei Civici di Treviso in occasione della mostra “Donna in scena. Boldini Selvatico Martini”. «Ora siamo in grado di camminare da sole, siamo diventate APS per offrire un sostegno concreto e continuo a tutte le donne che affrontano un percorso oncologico. La nascita di 'La Forza in Passerella' rappresenta un passo importante verso l'autonomia e la resilienza, consentendo di creare una rete di supporto e solidarietà. – commenta la Presidente Michela Bardi - Come aps, il nostro obiettivo è di continuare a promuovere iniziative che valorizzino la femminilità, la resilienza e la solidarietà tra donne, creando spazi sicuri dove ognuna possa sentirsi accolta, sostenuta e valorizzata nella sua unicità».

Sfilata glamour al Museo

Ed è così che anche l’evento di domenica non è stato solo un evento glamour, ma una giornata speciale che ha celebrato la resilienza e la femminilità di 40 donne, dai 28 ai 76 anni, che hanno affrontato, o stanno affrontando, un percorso oncologico, in particolare di tumore al seno; una sfilata “terapeutica” che ha permesso loro di sperimentare la normalità, la condivisione di storie ed emozioni in un clima di serenità e spensieratezza mettendosi in gioco con coraggio per mostrare la propria bellezza ritrovata anche grazie ai commercianti di Confcommercio che hanno prestato loro abiti e messo a disposizione le abilità professionali di hair stylist e make up artist. Le 40 modelle, guidate dalla fondatrice e ora Presidente dell’APS “La Forza in Passerella”, Michela Bardi, che all’inizio della serata ha voluto ricordare con un forte applauso Barbara Carron da poco scomparsa, hanno sfilato vestendo gli abiti di 7 negozi di Confcommercio Treviso: G Vintage, Berto’s, Gentj Camicie, Altromercato Store, Mooni Boutique, Ghrungoo Il richiamo degli angeli e Niri Boutique che, coordinati dalla Stylist Doris Feltrin, hanno messo a disposizione i loro abiti e accessori scelti pensando alla fisicità di ogni singola modella. Le donne hanno anche potuto usufruire del prezioso contributo di professioniste del hair styling e del make up che hanno reso l’evento indimenticabile, coccolandole e facendole sentire “dive per una sera”.

Le donne con il tumore: «Pensavo fosse finita, ora ho meno paura»

Racconta Renata una delle modelle senior del gruppo: «Alla mia età, quando mi hanno diagnosticato il tumore, pensavo fosse finita e invece sono ringiovanita, e si va avanti ancora». Antonietta è una new entry alla sua prima sfilata: «Seguivo già La Forza in Passerella da piazzale Burchiellati (seconda edizione); ho visto tutte le loro sfilate precedenti. Questo secondo me mi ha aiutata in tutto il percorso ad avere meno paura quando mi hanno diagnosticato la malattia». «Ho conosciuto questo fantastico gruppo grazie a Romina- racconta Manuela - ho trovato delle sorelle che ci sono sempre. Sfilare ci permette di non avere più paura, ci sentiamo di nuovo donne e ci mostriamo per quello che siamo».