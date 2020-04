Rettore e la battaglia contro il tumore al seno: «Mi hanno detto che non morirò»

CASTELFRACO - «Mi hanno detto che non morirò. Almeno, non subito. Quella battaglia l’abbiamo vinta. Grazie al dottor Mora e al suo team che non smetterò mai di ringraziare. Anche perché eravamo circondati da un’altra guerra. Grazie al dottor Avventi sempre premuroso e rassicurante. Allo Iov tutto: vi voglio bene e sempre riconoscente». A marzo Donatella Rettore aveva confessato via Twitter di avere un tumore al seno. La scorsa settimana la cantante era stata operata, ma l’esito dell’istologia non era stato buono. E dunque era seguito un nuovo rientro alla Iov. Ora una prima consolante notizia. La situazione è meno delicata del previsto: la malattia si può arginare. Intanto l’icona anni Settanta ha tenuto a ringraziare tutto il gruppo della brest unit capeggiato dal dottor Mora. Con la proverbiale grinta la cantante si prepara alle cure, e ringrazia tutti i sanitari per l’affetto. Il messaggio su Instagram in poche ore ha fatto il pieno di like. Vip e fans hanno voluto esserle vicino con una parola.

E. F.

