© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VENDEMIANO - Si è spento il sorriso dell'imprenditricein Da Ronch. È venuta a mancare, all'età di, a causa di uncontro il quale ha combattuto a lungo e che confidava di avere sconfitto, ma che si è ripresentato dopo le terapie a cui era stata sottoposta e purtroppo non le ha dato scampo.IL CORDOGLIOOltre che i famigliari la piangono le tante persone che in paese la conoscevano e le volevano bene per la sua simpatia, discrezione e umanità, come ha sottolineato il vicesindaco Renzo Zanchetta. «Era una donna affabile e dai modi gentili - ha detto - e ci uniamo tutti al dolore della famiglia per la sua scomparsa».LA VITAIn coppia con il marito Erminio Da Ronch (fratello di Vittorino, che è titolare di un'altra azienda del settore a Godega, da lui avviata nel 1974, per cui si può considerare una tradizione di famiglia) nel 1996 Gelmina De Zotti ha fondato la Tecno Minuterie a San Vendemiano, dove lei seguiva prevalentemente e dirigeva il settore amministrativo. La consolidata esperienza, competenza e passione della coppia e dei loro collaboratori ha portato la Tecno Minuterie a diventare un punto di riferimento nel settore delle minuterie metalliche tornite e ad allargare il proprio raggio di azione, con la lavorazione di altri materiali, come pvc, materie plastiche e varie leghe, adeguandosi alle nuove esigenze del mercato. È diventata una delle eccellenze nella Inox Valley del Coneglianese.L'ULTIMO SALUTOOltre che il marito Erminio, Gelmina De Zotti lascia nel dolore gli amatissimi figli Alice e Moreno, il papà Eliseo e gli altri parenti. Il funerale sarà celebrato questa mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Vendemiano, nel cui cimitero sarà poi tumulata.