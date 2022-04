TREVISO - Maurizio Breda, giovane padre e meccanico appassionato di auto, è morto a 30 anni, il giorno di Pasqua, per un tumore che gli era stato diagnosticato il Natale scorso. Residente a Treviso con la moglie Andrea Cover e il figlioletto Marco di 4 anni, era ricoverato in ospedale dove si è spento ad un mese dal compimento dei 30 anni.



LA BREVE LOTTA



Breda ha lottato come un leone contro il male che era stato scoperto soltanto quattro mesi fa sottoponendosi a cicli di cure che, però, si sono rivelati ineffuicaci a combattere il male.

Mauri o Meuri, così come lo chiamavano gli amici, era un ex studente del Cfp di Vittorio Veneto e un meccanico appassionato di auto, oltre che un ragazzo molto noto in città tanto che sono subito stati moltissimi i messaggi di cordoglio che la famiglia ha ricevuto fin dalle prima ore dopo che la notizia della sua morte si è diffusa. «Hai lottato fino alla fine ma non doveva andare così, avevi il nostro piccolo da crescere insieme a me» è il messaggio straziante con cui la compagna Andrea ha annunciato la scomparsa di Maurizio sui social. Così invece scrive su Facebook Gabriella Buran: «Sono momenti in cui il dolore lascia il posto alla rabbia e la rabbia lascia il posto al dolore, in cui qualsiasi parola perde di senso e ti chiedi solo il perché, ma una risposta non ci sarà mai. Una vita spezzata a 30 anni quando davanti c'era invece una vita che andava vissuta, una famiglia che andava goduta, un bimbo di 4 anni che chiedeva solo di crescere a fianco del suo papà». Oggi c'è quindi spazio solo per il lutto e il dolore di una famiglia attorno alla quale si sono stretti parenti e amici.



IL RICORDO



Breda, viene ricordato come un giovane con una innata voglia di vivere, sempre sorridente e disponibile nei confronti del prossimo. Lascia nel dolore la compagna Andrea, originaria di Cessalto, il figlio, le zie acquisite, tra cui la consigliera comunale di Motta di Livenza Stefania Buran, e tantissimi amici. Per sostenere economicamente Andrea e Marco in questo difficile momento è stata anche aperta una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe dove in poche ore sono stati raccolti già circa 200 euro su un totale di mille euro. «In questo terribile momento, ho pensato a questa raccolta fondi per Andrea e Marco. Ognuno metta ciò che può, è il gesto che conta e Mauri ne sarebbe felice» è il messaggio con cui l'organizzatrice Samantha Carniel ha voluto accompagnare il crowdfunding. Ancora da fissare, invece, la data del funerale.