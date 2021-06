Il sorriso. Grande, contagioso. La passione per la montagna e per le camminate. L’amore sconfinato per il marito, l’avvocato Matteo Ruberti, e per il piccolo Francesco. Cosa lascia dietro di sé una donna quando viene tolta improvvisamente alla sua vita? Dolore. Ma, insieme, memoria. Lascia un sentimento di nostalgia ma insieme di orgoglio in chi ha condiviso un pezzo di strada con lei. Marzia De Zotti, 45 anni e i suoi grandi occhi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati