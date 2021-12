GORGO AL MONTICANO - (An.Fr.) Cordoglio nella comunità di Cavalier e nel vicino comune di Mansuè per la morte di Ivo Furlan, 51 anni, dipendente della Media Profili srl. Il 51enne, solo poche settimane or sono, è stato colpito da una forma fulminante di cancro, che non gli ha lasciato nessuna possibilità. Il decorso brevissimo della malattia, rivelatasi fatale, ha lasciato sgomenti i familiari. Un tragedia che si è abbattuta su questa famiglia a pochi giorni dal Natale, lasciando nel dolore la moglie Carla, le figlie Eva ed Alessia neppure ventenni, il fratello Renato, tutti i familiari, nonché i colleghi di lavoro. Perché nonostante in Media Profili lavorino centinaia di persone, tutti si conoscono. Il funerale di Ivo Furlan sarà celebrato oggi a Cavalier alle 14.30. Al termine si proseguirà per il cimitero di Mansuè.