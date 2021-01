ODERZO - È profonda la tristezza in città per la morte di Ilaria Stefanel, 49 anni, mancata lunedì dopo una brevissima malattia. Il cancro, che le era stato diagnosticato intorno a Natale, è proseguito inesorabile nel suo decorso. Ilaria era una donna molto nota. Svolgeva la professione di consulente finanziaria; per tanti anni aveva lavorato nella sede cittadina di Unicredit Bank, già Cassamarca, all'ingresso di via Umberto I. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Marconi di Motta di Livenza, si era brillantemente laureata in lingue straniere all'università di Padova, titolo che l'aveva portata a compiere diverse esperienze professionali prima della definitiva entrata nel mondo bancario, dove si era affermata fino a diventare consulente finanziaria. Attività svolta con tanta passione e impegno. Poco prima di Natale si erano manifestati i primi sintomi della malattia che in venti giorni non le ha dato scampo.



IL DOLORE

Scioccati gli ex compagni di classe ai tempi del liceo scientifico: «Ilaria era una ragazza solare, sempre disponibile se le chiedevi una mano. In tutti questi anni ci siamo sempre sentiti e abbiamo organizzato anche qualche serata in compagnia per rivederci. L'ultima volta ci eravamo visti a settembre. Anche quella sera era come sempre stata molto sorridente con tutti, sempre gioviale e allegra come ai tempi del liceo. Per certi versi gli anni non l'avevano cambiata. Nulla faceva pensare a un epilogo così tragico. Per noi compagni è stato un colpo veramente duro, nessuno di noi può crederci. Di certo la ricorderemo con grande affetto e amicizia. Per noi rimarrà indelebile il suo sorriso: ci stringiamo intorno al papà Italo in questo momento così difficile per lui».



IL RICORDO

Amante del cinema e dei viaggi, lascia l'anziano padre Italo, insegnante in pensione e già preside delle scuole medie di Mansuè negli anni 90; Ilaria gli era stata accanto per tutta la vita, viveva con lui nella casa di via Battisti, a ridosso del centro. Un profondo lutto aveva già colpito la famiglia una ventina di anni fa con la scomparsa della madre di Ilaria, Serenella, insegnante di scuola elementare di Camino. I funerali di Ilaria Stefanel saranno celebrati domani alle 15 nel duomo di Oderzo. Oggi, mercoledì, alle 19 il rosario in duomo. Sarà sepolta nel cimitero di Levada. La famiglia ringrazia quanti le sono stati vicini.



Annalisa Fregonese e Gianandrea Rorato

