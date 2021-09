Tumore al cervello: la vita di papà Elvis stroncata in pochi mesi

VOLPAGO (TREVISO) - Una grave forma tumorale ha chiuso per sempre, sabato 25 settembre, i bellissimi occhi azzurri di Elvis Mattarollo, portando il dolore in una splendida famiglia di Selva e in tutta la comunità. Elvis aveva solamente 46 anni e aveva scoperto, solamente pochi mesi fa, lo scorso aprile, il pesantissimo problema di salute che lo aveva colpito, una malattia al cervello, affrontandolo, assieme alle persone care, con grandissima dignità.

MALE INCURABILE

Quando la situazione era ormai talmente grave da non essere più gestibile in famiglia, l'uomo ha chiuso la propria esistenza terrena alla Casa dei Gelsi di Treviso circondato da affetto e da cure. È da lì che domani alle 14,30 partirà il corteo funebre, che accompagnerà Elvis alla chiesa parrocchiale di Selva, dove alle 15 verrà celebrato il funerale. Sempre lì stasera alle 19,30 verrà recitato il rosario. Elvis lascia la moglie Manuela, cui era legatissimo, e due figli, Lorenzo, che ha terminato in giugno le superiori all'Einaudi di Montebelluna e ora lavora nel settore informatico, e Leonardo, che ha solo 15 anni, ma anche il papà Graziano e la mamma Leonarda. Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi -è lo struggente messaggio contenuto nell'epigrafe- Vogliamo pensare che ancora ci ascolti, che come allora sorridi. La famiglia non è originaria di Selva. Elvis, infatti, è nato e cresciuto a San Vendemiano. Dopo il matrimonio con Manuela, la coppia ha trascorso alcuni anni a Signoressa per trasferirsi poi a Volpago. Dove è conosciuta e benvoluta anche per le attività svolte negli anni dai figli: dall'impegno nel corso Magiche note del più grande all'impegno nel calcio del più piccolino. In occasione dell'ultimo saluto, la richiesta della famiglia è che non vengano donati fiori. Eventuali offerte verranno invece devolute all'associazione Advar.

L'ALTRO LUTTO

Ed è, quella di Elvis, la seconda morte di un under cinquanta che Selva piange nell'arco di pochi giorni. In quella stessa chiesa che domani saluterà Elvis, oggi alle 15,30 sarà dato l'ultimo saluto a Rosanna Savi, la 49enne morta improvvisamente venerdì pomeriggio a Conegliano, colpita da un infarto mentre era in auto. Rosanna, che soffriva di una patologia cardiaca, era molto conosciuta a Volpago, dato che ha lavorato per anni un noto locale di Selva. La piangono le figlie Melissa e Linda con il papà Valeriano, i genitori Luciano e Donatella, il fratello Alì, la sorella Josephine. Molti i messaggi alla notizia. E uno colpisce particolarmente. Che il tuo essere ribelle ci aiuti a rimanere tali, le scrive un amico.