di Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Salvo per miracolo, autista della Mom da 12 anni, con origini napoletane ma ormai trapiantato nella Marca, se l'è vista davvero brutta. A metà novembre ha perso i sensi mentre si trovava fermo con la propria corriera a Conegliano. Un malore apparentemente inspiegabile, vista anche la giovane età. Da quel momento si è sottoposto a una serie di accertamenti clinici. Fino alla terribile diagnosi: tumore al cervello. A metà dicembre ha subìto tre interventi chirurgici nel giro di cinque giorni. E adesso sta lentamente riprendendo in mano la propria vita.Il miracolo l'ha fatto l'equipe medica dell'unità di Neurochirurgia del Ca' Foncello, diretta da Giuseppe Canova. Carlo lo sa. E non perde occasione per ringraziare i dottori e gli infermieri che l'hanno assistito. Nel giorno dell'Epifania si è presentato in reparto e ha consegnato a ognuno di loro un piccolo pensiero. Non è tutto. Non appena avrà l'occasione si farà anche spedire una cassa di mozzarelle di bufala e altri prodotti tipici direttamente dalla sua Campania. E poi andrà a distribuirle ai camici bianchi che gli hanno letteralmente salvato la vita. Senza scordare quelli della Terapia intensiva, dove è stato ricoverato dopo gli interventi. La disavventura è iniziata lo scorso 11 novembre. «Ero al lavoro, fermo in sosta a Conegliano racconta il 38enne quando»...