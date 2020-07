Volo di 13 metri tra le cascate: Luna sbatte la testa e muore a 21 anni Foto

Tuffo mortale: come è morta Luna Fiorio

TREVISO - Si tuffa tra lee sbatte la testa:, studentessa trevigiana, è morta a pochi giorni dal suo 22esimo compleanno. Luna, nata a Treviso il 1 luglio del 1998, ma residente in Germania, era tornata in Italia per un anno di Erasmus.Lunedì 29 giugno insieme a un gruppo di amici aveva deciso di trascorrere una giornata alla, una delle cascate più belle e suggestive della zona di Premilcuore, in località Giumella, in provincia di. Luna decide di tuffarsi, ma mentre si sta preparando scivola tra le rocce umide,. Unche non le ha lasciato scampo; nella caduta, perdendo subito i sensi.Immediato l'arrivo dei soccorsi, chiamati dagli amici sotto choc. L'elicottero non ha potuto alzarsi per il forte vento, La ragazza è morta in ambulanza durante la corse all'ospedale. Il pubblico ministero ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.