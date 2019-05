Tubercolosi, altri 3 adulti e 6 bimbi positivi al test nella scuola elementare

Si sono concluse le indagini sul focolaio epidemico di tubercolosi innescato da una maestra in una scuola elementare di Motta di Livenza del Trevigiano, con gli ultimi test Mantoux effettuati lunedì scorso su tutti i soggetti risultati negativi in occasione del primo test. Su 404 bambini e 72 operatori scolastici - comunica l'Ulss di Treviso, sono risultati positivi tre adulti e sei bambini. Questi ultimi sono stati sottoposti a Rx torace ed entro domani saranno concluse le prime valutazioni pediatriche per eventuali ulteriori accertamenti. I tre operatori adulti saranno anch'essi sottoposti a Rx torace e ad eventuali ulteriori approfondimenti. Il dato emerso dalla ripetizione dei test Mantoux conferma l'elevata infettività della maestra caso indice, che ha determinato questa «coda» di positività.st.

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:50