Cellulare, RCA e mobili: truffe online in serie nella Castellana per 1.500 euro

CASTELLANA - Truffe online in serie: vittime tutti residenti della Castellana. Un 20enne di origini egiziane voleva acquistare alcuni mobili messi in vendita su un sito da una giovane di Resana. Il ragazzo ha però tratto in inganno la donna facendole versare la somma di 250 euro su una carta prepagata e si è poi reso irreperibile.

La truffa delle criptovalute

Truffa sull'RCA

Truffa sulla polizza RCA invece ai danni di un operaio dell'asolano. Un 21enne del casertano durante una trattativa per la sottoscrizione di una polizza auto trovata su un sito internet, è riuscito ad ingannare l'operaio facendosi versare quasi 400 euro su una carta prepagata e si è poi reso irreperibile.

Truffa su uno smartphone

Un'impiegata di Castelcucco invece è stata truffata da un 64enne che aveva messo in vendita su internet un cellulare per 840 euro. Una volta ottenuta la somma tramite bonifico bancario, l'uomo è scomparso non rispondendo più ai messaggi dell'acquirente.

Tutte truffe e truffatori scovati dai Carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto. Per entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri, è stato prorogato al 18 agosto il termine per presentare domanda online per il Concorso per l'ammissione al 142° Corso Allievi.