Scambio di persona per superare il test di italiano: denunciata 33enne

Ha preso l’identità di una connazionale e si è presentata al test di lingua italiana per farle ottenere così il permesso di soggiorno. Denunciata dai carabinieri una 33enne originaria del Camerun. La donna con regolare permesso di soggiorno, e senza precedenti penali, avrebbe sostenuto l’esame di lingua italiana di secondo livello, (L2), al posto di una parente di 56 anni che doveva presentare la domanda per il permesso di soggiorno. Da diversi anni in un plesso che si trova accanto all’Istituto Comprensivo 1 “Lorenzo Da Ponte”, si svolgono gli esami di lingua italiana per stranieri. È un obbligo di legge, secondo il decreto del ministero dell’Interno del 2010, dell’allora ex ministro Maroni, permettendo agli extracomunitari di regolarizzare il loro permesso, prolungando il periodo di soggiorno in Italia. La 33enne di professione operatrice socio-sanitaria, residente in provincia di Treviso e regolarmente in Italia da diversi anni, venerdì pomeriggio, si è presentata davanti alla commissione d’esame per la conoscenza della lingua italiana di secondo livello, del Cpia, spacciandosi per la sua parente e presentando alla commissione, al posto dei suoi documenti quelli della connazionale che in quel momento si trovava da tutt’altra parte.

L’intento era chiaro: sostenere l’esame al posto della 56enne senza farsi riconoscere per ottenere così il permesso di soggiorno prolungato. Ma a insospettire gli insegnati è stato proprio quel documento d’identità presentato dalla trentatreenne. La foto della cartà d’identità non corrispondeva all’aspetto della 33enne. Due donne dall’aspetto completamente diverso. L’inganno delle due straniere è durato poco e per questo i docenti della commissione d’esame dopo essersi consultati hanno deciso di allertare le forze dell’ordine. Subito in via Vittorio Emanuele è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Avviati gli accertamenti, alla donna, incensurata, è stato contestato il reato di sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale essendosi presentata con un altro nome esibendo inoltre un documento che non le apparteneva davanti alla commissione d’esame. La trentatreenne è stata anche denunciata per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico vendo firmato il registro per la prova d’esame del Ministero dell’Istruzione a nome della parente.



