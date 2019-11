Truffa del Postamat: quel box per cavalli su internet gli costa carissimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ORSAGO (TREVISO) - Prima ha messo a segno la solita truffa on line, mettendo un'inserzione sul web per la, incassando il denaro pattuito dall'acquirente di turno e sparendo nel nulla. Il truffatore di turno non si è però limitato a questo. Di fronte alle minacce di essere denunciato dal truffato (circostanza che poi si è comunque verificata), è riuscito a raggirarlo nuovamente, con l'oramai tristemente nota truffa inversa o più comunemente indicata come del postamat , inducendo cioè la sua vittima ad accreditare una somma che in realtà avrebbe dovuto avere come risarcimento.