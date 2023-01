Truffa del pellet, impiegata di San Zenone compra dei bancali online per 500 euro. Il venditore 57enne di Caserta diventa irreperibile

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Truffa del pellet, denunciato un 57enne. Nella mattinata di ieri, 21 gennaio, i Carabinieri della stazione di Asolo hanno scovato un truffatore residente nella provincia di Caserta con precedenti che, aveva messo in vendita alcuni bancali di pellet su un sito internet. L'uomo si è fatto versare sulla propria carta prepagata 500 euro da un'impiegata 53enne di San Zenone degli Ezzelini e si era poi reso irreperibile. Alla trevigiana, i bancali non sono mai arrivati e non riuscendosi nemmeno a mettere in contatto con il venditore, ha denunciato l'accaduto.