Truffa del pellet. Compra dei bancali online per 250 euro, paga e non riceve più risposte, denunciato un casertano

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Truffa del pellet, raggirato per 250 euro un 53enne di Pieve del Grappa. I Carabinieri hanno denunciato per truffa un 53enne di Caserta, già con precedenti reati contro il patrimonio, che si è fatto versare sul proprio conto corrente 250 euro da un coetaneo trevigiano per l'acquisto di alcuni bancali di pellet messi in vendita su una piattaforma online. Dopo aver ricevuto la somma di denaro però, l'uomo si è reso irreperibile e non ha più risposto al compratore che lo ha denunciato.