Truffa del pellet, anziana trevigiana compra dei sacchi online per 430 euro e rimane a mani vuote

RIESE PIO X (TREVISO) - Truffe online. I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno identificato i presunti responsabili di alcune truffe ai danni di cittadini della Marca. I militari della Stazione di Riese Pio X, in particolare, hanno denunciato un 41enne di origini campane ed una 50enne della provincia di Latina che nell’ambito della trattativa per l'acquisto di un album da collezione, pubblicato su sito online, inducendo in errore il venditore, un giovane di Altivole, gli facevano versare su carte prepagate 1.500 euro per poi rendersi irreperibili.

La truffa del pellet

Due persone del bresciano sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Casier per truffa in concorso: dopo aver ricevuto una somma in accredito di quasi 200 euro da una 70enne trevigiana per l'acquisto di pellet, la cui vendita era stata pubblicizzata su una piattaforma "social". La donna, avvisata dell’indisponibilità del combustibile, è stata convinta dai malfattori a recarsi in uno sportello automatico dove, nell'erronea convinzione di ottenere la restituzione del denaro già versato, eseguiva ulteriori due versamenti su una ricaricabile intestata a uno dei due indagati, per complessivi 430 euro.

La truffa degli pneumatici

I Carabinieri sono anche riusciti ad identificare una coppia di palermitani, un 45enne ed una 30enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. I due sono risultati gli intestatari di tessere postali sulle quali un 36enne trevigiano aveva versato 1.500 euro nell’erronea convinzione di riscuotere, al contrario, il corrispettivo di un set di pneumatici dal medesimo posti in vendita su sito e-commerce.