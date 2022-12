Truffe online, 24enne di Santa Lucia di Piave spende 1.300 euro ma non riceve nulla. Quattro denunce

SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Truffe online: quattro denunciati. Nel pomeriggio del 15 dicembre i Carabinieri della stazione di Susegana hanno denunciato per truffa in concorso quattro persone residenti a Campobasso e già con precendenti penali. I quattro hanno finto di vendere online vari oggetti e hanno così truffato un 24enne di Santa Lucia di Piave che ha effettuato cinque ricariche su due carte Postepay per una cifra di 1.300 euro. La somma poi è stata spartita tra gli altri attraverso altri accrediti su carte prepagate a loro intestate.