Vuole vendere le doghe del letto, moglianese truffato di 750 euro da una 41enne

Mogliano Veneto (Treviso) - Smascherata una truffa al termine di accertamenti dei carabinieri del locale comando: è stata denunciata per truffa una 41enne di origini campane, con precedenti, che aveva contattato un 62enne di Mogliano con il pretesto di acquistare le doghe in legno per un letto che l'uomo aveva messo in vendita su un sito di annunci economici.

Mediante raggiri lo aveva indotto ad effettuare, presso sportelli atm di alcuni istituti di credito, vari accrediti su una carta prepagata (intestata alla donna) per un importo complessivo di 756 euro, rendendosi poi irreperibile.