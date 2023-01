Si finge un operatore di Lottomatica, truffa un lavoratore di Castelfranco per 7.900 euro

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Si finge un dipendente di Lottomatica e riesce a farsi accreditare 7.900 euro da un lavoratore castellano. I Carabinieri di Castelfranco hanno denunciato un 19enne residente a Napoli che si è spacciato per un dipendente della società Lottomatica ed è riuscito ad indurre in errore un esercente della zona tramite una serie di transazioni sulla sua carta prepagata e si è poi reso irreperibile.

Compra un Iphone online, truffato un 25enne

I Carabinieri hanno anche denunciato un 54enne residente in provincia di Caltanissetta ed un 32enne residente in provincia di Catania, i quali, nell’ambito di una trattativa per la vendita di un iPhone 13, su sito internet, si sono fatti versare, tramite bonifico bancario, 610 euro da parte di una 25enne del luogo, per poi rendersi irreperibili.

Compra su internet degli scaffali per 1.800 euro, truffato un 50enne

Denunciato anche un 27enne residente a Bergamo, il quale, nell’ambito di una trattativa per la vendita di scaffalature metalliche, su sito internet, si è fatto versare su una carta prepagata la somma di 1.800 euro da una 50enne di Castello di Godego. Una volta ottenuti i soldi, il 27enne non ha più risposto al telefono.