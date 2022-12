Truffato un giovane di Carbonera da sedicenti operatori di banca. Gli hanno rubato dal conto quasi 2mila euro

CARBONERA (TREVISO) - Si fingono dei banchieri e truffano un 26enne di Carbonera. I Carabinieri della stazione di Silea hanno scovato e denunciato per truffa in concorso un 22enne e un 23enne residenti a Napoli che si sono presentati come operatori di una banca e si erano fatti comunicare da un 26enne di Carbonera, i codici di accesso alla sua home banking, prelevandogli, così la somma di 1.980 euro.