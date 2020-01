La 47enne trevigiana: «Avvocato penalista e top manager da Bulgari», ma era tutto falso

Sul suo profilo LinkedIn si presenta come un avvocato penalista, con un'esperienza professionale maturata in uno studio legale di Parigi. E si vanta di lavorare come top manager da Bulgari, oltre a possedere vaste proprietà immobiliari. Un curriculum al di sopra di ogni possibile sospetto, se non fosse che i titoli esibiti sarebbero fasulli e utilizzati al solo scopo di mettere in atto un raggiro da quasi 190mila euro ai danni di una commerciante di Mogliano Veneto. Così la pensa la Procura di Treviso, che ha spedito a processo Giada Di Cesare, 47enne di Olmo di Martellago, per rispondere dell'accusa di truffa aggravata.



IL RAGGIRO

Le prime mosse per mettere in atto la truffa sono scattate nel maggio 2016. In dieci mesi, secondo quanto contestato dal sostituto procuratore Giulio Caprarola, tra beni e contanti l'imputata si sarebbe intascata 187.169 euro e spiccioli. Giada Di Cesare si è recata nel negozio di Mestre di cui è titolare la vittima, che si è costituita parte civile con l'avvocato Alessandro Canal chiedendo un risarcimento complessivo di 250mila euro, dicendo di essere la figlia di una sua cliente storica. Una visita a cui ne sono seguite molte altre, quasi a cadenza quotidiana, con tanto di piccoli acquisti. Un modo per entrare in confidenza con la vittima prima di far scattare la trappola. Per apparire ancora più convincente, la 47enne ha pure accompagnato la vittima in una casa a Venezia, sostenendo che fosse di sua proprietà (secondo il legale di parte civile era invece soltanto un escamotage: la donna collaborava con un'agenzia immobiliare e aveva a disposizione le chiavi, ndr).



La prima richiesta di denaro, secondo gli inquirenti, era collegata a dei problemi familiari riguardanti l'eredità del padre. La 47enne sosteneva che proprietà e conti le erano stati bloccati per questioni burocratiche. Sono iniziati così i primi versamenti mascherati da prestiti. Non centinaia di euro ma migliaia, necessari per definire la questione eredità. La sfortuna però sembrava perseguitare la 47enne. Nel giro di qualche mese ha iniziato infatti a chiedere altri soldi, promettendone ovviamente la restituzione, per curare il figlio malato. Poi ad ammalarsi fu la madre, tanto che nel dicembre 2016 venne a mancare. Così come il marito. Un susseguirsi di eventi tragici che avevano colpito il cuore della vittima, che non ha esitato ad aiutare la donna di Olmo.



LA DENUNCIA

Tutte invenzioni secondo l'avvocato Canal: la 47enne non è sposata, sua madre gode di ottima salute e la foto del figlio che aveva mostrato alla vittima era quella del nipote. La commerciante, dopo aver prestato alla Di Cesare anche oggetti personali e di valore, come ad esempio borse griffate e vestiti, ha chiesto la restituzione del denaro versato. Era il febbraio del 2017. Per un mese l'imputata non si è più fatta vedere in negozio, non facendosi trovare al telefono. A marzo ha inviato un messaggio, con tanto di foto, scrivendo di essersi presa «un mese di vacanza in un hotel di lusso». L'immagine era quella di un ospedale, corredata anche da un certificato medico falsificato in cui le veniva diagnosticato un tumore. All'ennesima balla la commerciante ha deciso di affidarsi a un legale e di sporgere denuncia. Inizialmente la Procura aveva chiesto l'archiviazione del caso ma la vittima ha presentato opposizione. Il gip, esaminato il caso, ha ordinato nuove indagini dalle quali sono emersi gli elementi per spedire la donna a processo. E sui social, nel frattempo, sono diverse le segnalazioni legate a uno dei due numeri di telefono dell'imputata: gli utenti scrivono infatti di fare attenzione, segno che la negoziante potrebbe non essere l'unica vittima.

