TREVISO - Società sportiva Mogliano Veneto Rugby contabilizza 600mila euro di false fatture per servizi pubblicitari e gadget: ha restituito le imposte risparmiate. Tra il 2015 e il 2018, la società in questione ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di 600mila euro.

False fatture, il meccanismo

Le fatture, emesse da due società con sede in provincia di Milano, riguardavano falsi servizi pubblicitari e la fornitura di gadget mai consegnati. A scoprire il meccanismo, la guardia di finanza di Treviso attraverso le indagini, avviate a seguito di una segnalazione da parte di un altro reparto, che hanno permesso di ricostruire il modus operandi delle società coinvolte. Le imprese lombarde emettevano fatture con causali relative a servizi pubblicitari, in tutto o in parte inesistenti. In realtà, si trattava di gadget di modico valore o di minimali servizi di sponsorizzazione, utilizzati per dare una parvenza di legittimità alle operazioni. In questo modo, la società sportiva poteva dedurre costi inesistenti e detrarre indebitamente l'iva.

Società sportiva "costretta" al rimborso

L'attività della Guardia di Finanza ha portato al recupero di 275mila euro, comprensivi di sanzioni e interessi. Le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali ulteriori responsabili. L'operazione testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Treviso nel tutelare gli interessi erariali e nel contrastare le frodi fiscali, che danneggiano non solo le casse dello Stato ma anche gli operatori economici onesti, che rischiano di essere estromessi dal mercato dalla concorrenza sleale di chi evade le tasse.