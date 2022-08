Pensa di aver comprato un Iphone ad un prezzo stracciato: 20enne di Casier truffata per 1.600 euro

CASIER - Denunciati per truffa tre uomini: hanno raggirato una 20enne per un Iphone. La ragazza, di 20 anni residente a Casier, aveva fatto un bonifico da 1.600 euro per un cellulare iPhone ultimo modello ad un prezzo scontato rispetto ai negozi. Ma, dopo aver ricevuto il pagamento, il misterioso venditore si è reso irreperibile. E la giovane non ha mai ricevuto il suo cellulare perdendo così la somma investita.

Ecco chi sono i truffatori

I Carabinieri sono riusciti a risalire ai truffatori ieri, sabato 6 agosto, al termine di accurate indagini che hanno portato alla denuncia di tre uomini: un 38enne, un 45enne e un 30enne. I tre, tutti residenti in Sicilia, erano già gravati da pregiudizi penali per delitti contro il patrimonio. Esperti in particolare di truffe. Il trio si era fatto accreditare ripetutamente su conti correnti e postepay intestate aloro, diverse somme di denaro fino a raggiungere 1.600 euro da parte della 20enne che pensava di aver acquistato un Iphone.