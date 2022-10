Montebelluna. In banca con il documento di un parente per rubargli le credenziali dell'home banking: denunciata coppia cinese

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Si fingono un parente per chiedere le credenziali d'accesso della banca in maniera illecita. Una coppia di origini cinesi, un uomo e una donna, sono stati denunciati dai Carabinieri di Montebelluna per il reato di sostituzione di persona. I due sono andati in banca e hanno esibito il documento di riconoscimento di un connazionale, loro parente, richiedendo le credenziali per accedere all'home banking del conto corrente per effettuare le operazioni online. Stando ai primi riscontri raccolti pare che i due si siano impossessati del documento del parente in maniera illecita e hanno chiesto all'operatore della banca di poter recuperare le credenziali. I militari sono riusciti a fermali grazie ad un'operazione congiunta con l'istituto di credito che ha immediatamente segnalato alcune perplessità circa la richiesta. Ora la vicenda è al vaglio dell'autorità giudiziaria.