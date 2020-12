Truffa con finte proposte di matrimonio e false email. Azienda trevigiana ci rimette 50mila euro

TREVISO – C'è anche un'azienda con sede nella Marca tra le imprese vittime dell'associazione a delinquere smantellata all'alba di oggi dalla Guardia di finanza di Torino. L'operazione "Casanova" ha visto finire in arresto 19 soggetti di nazionalità nigeriana e italiana, mentre 50 persone sono indagate per due diverse tipologie di truffa.

Da un lato quelle sentimentali, che hanno preso di mira decine di donne in tutto il mondo con finte proposte di matrimonio. Dall'altro quelle informatiche in danno delle aziende, con la tattica del "Man in the middle", da cui il sodalizio riusciva a farsi accreditare ingenti somme di denaro infiltrandosi nei rapporti commerciali attraverso e-mail e comunicazioni ingannevoli.

Grazie a un'operazione finanziaria sospetta le Fiamme gialle hanno sventato il tentativo di truffa ai danni dell'azienda trevigiana, che aveva già versato 50mila euro destinati a finire su conti correnti esteri. La Procura torinese ha disposto il sequestro di beni per 1,4 milioni di euro.

