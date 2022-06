Due donne romene truffano un'impiegata per 23mila euro per un'automobile

VEDELAGO - Acquisto di un'auto per 23mila euro: è una truffa. Nella mattinata di oggi, 23 giugno, i carabinieri della stazione di Vedelago hanno denunciato due donne di 43 e 56 anni di origine romena già gravate da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, in particolare per truffe. Le due donne, nell'ambito di una trattativa per la vendita di una macchina, si sono fatte versare da una signora di Vedelago che lavora come impiegata, la somma di 23mila euro. Una volta ottenuto il denaro però, le due sono sparite rendendosi irreperibili. Sono state fermate e denunciate dai carabinieri.