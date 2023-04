CASTELFRANCO - Uno si spacciava per avvocato, l’altro per carabiniere. E insieme derubavano gli anziani con la truffa del falso incidente. Ma venerdì pomeriggio sono stati arrestati in flagrante dopo aver spillato mille euro a una 90enne castellana. Due napoletani di 34 e 48 anni sono stati arrestati dai veri carabinieri, che ne tenevano d’occhio i movimenti. «Avevamo bisogno di soldi» hanno ammesso ieri mattina di fronte al giudice i due pregiudicati, ora sottoposti rispettivamente alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e degli arresti domiciliari nella città partenopea.

LA TRAPPOLA

Il raggiro è scattato venerdì pomeriggio, in centro a Castelfranco. Una pensionata 90enne è stata contattata al telefono da un sedicente avvocato che diceva di doversi occupare della pratica relativa al (falso) incidente provocato dal figlio della signora. A detta del 34enne, l’uomo doveva risarcire il danno altrimenti sarebbe finito in carcere. L’anziana, presa dalla preoccupazione e dallo spavento, è andata nel panico. Tutto calcolato: i due complici non aspettavano altro e non le hanno lasciato nemmeno il tempo di reagire e di verificare come stesse il figlio. Qualche minuto dopo, infatti, è entrato in scena il finto carabiniere. All’inizio il 48enne le ha chiesto 6mila euro. Ma la donna non aveva tutti quei soldi in casa. Al termine di una breve trattativa il malvivente è riuscito a farsi consegnare mille euro: era tutto quello che la donna era riuscita a racimolare, probabilmente attingendo dalla pensione. Intascato il bottino, il truffatore è corso in auto, dove il complice lo aspettava col motore acceso, pronti a scappare.

SMASCHERATI

Ma la loro fuga è stata stroncata sul nascere dall’intervento dei carabinieri. A rovinare i piani della coppia ci ha pensato infatti una pattuglia dell’Arma castellana. I militari stavano osservando da diversi minuti i movimenti di quell’auto. Insospettiti, hanno deciso di controllarli, smascherando così la truffa. Il finto carabiniere aveva in tasca i soldi appena spillati alla vittima, prontamente restituiti alla proprietaria. Entrambi sono finiti in manette per truffa aggravata in concorso. L’arresto è stato convalidato ieri mattina dal giudice, che ha sottoposto i due a misura cautelare. L’avvocato difensore ha chiesto il termine a difesa: si torna in aula il 31 maggio. Intanto le indagini continuano per capire se i due abbiano colpito altre volte nella Marca.