TREVISO - Agente assicurativo sottrae i "risparmi di una vita" a due coppie trevigiane: truffa da 145 mila euro. Alla base c'era la promessa di realizzare investimenti assicurativi con guadagno sicuro ma nella realtà delle cose, era un raggiro studiato nei minimi dettagli.

Agente "amico di famiglia" truffa due coppie

A dare il la alle indagini della guardia di finanza di Treviso sono state le querele presentate delle due coppie di coniugi che hanno raccontato di essere state vittime della stessa truffa. L'indagato, agente assicurativo iscritto al Registro Unico, si era guadagnato la loro fiducia al punto tale che lo consideravano un amico di famiglia da ospitare anche per pranzi e cene, e grazie a questo escamotage ha ottenuto la sottoscrizione di moduli precompilati apparentemente intestati a importanti compagnie assicurative di cui affermava essere il gestore patrimoniale.

Gli assegni senza beneficiario per 145mila euro

Dopo aver ottenuto il pagamento delle polizze tramite assegni senza beneficiario, l'agente assicurativo ha messo il proprio nome e ha consegnato alle coppie dei falsi resoconti e attestazioni della "reale" presenza degli investimenti e del loro valore facendogli credere che i soldi investiti stessero effettivamente fruttando. Quei 145mila euro in realtà erano utilizzati dall'indagato per spese personali. Ad accertarlo gli approfondimenti delle fiamme gialle e l'agente è stato così denunciato alla procura della Repubblica per i reati di truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sostituzione di persona.

La radiazione dell'albo

La Procura della Repubblica di Treviso, alla luce del quadro indiziario, dopo aver disposto la conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto e ottenuto la citazione a giudizio dell’agente assicurativo. I proventi illeciti ottenuti, invece, insieme ad altri compensi non dichiarati, sono stati sottoposti a tassazione, con il recupero di imposte per circa 150mila euro e il disconoscimento del regime contabile “forfetario”, a cui il contribuente aderiva. L'agente è stato radiato dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).