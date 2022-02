Trovata due volte in 8 mesi a guidare senza assicurazione: 40enne stangata

CASTELFRANCO VENETO - Patente ritirata, auto sequestrata e multa da oltre 1.700 euro in arrivo. Questo il destino a cui è andata incontro una 40enne di Castelfranco Veneto che è stata pizzicata a Istrana, per ben due volte in soli otto mesi, alla guida della propria Mercedes Classe B senza possedere però una assicurazione come previsto dalla legge. La donna, infatti, è stata prima fermata a giugno 2021 lungo la Postumia e poi nuovamente lo scorso 4 febbraio nella frazione di Ospedaletto durante un controllo ordinario della viabilità locale.

Dalla verifica dei documenti è quindi emerso che la 40enne stava ancora circolando priva della dovuta Rca, giustificandosi adducendo importanti problemi economici che non le permetterebbero una spesa come quella per l’assicurazione dell’auto. «Pur comprendendo la situazione di difficoltà economica della signora - commenta Paolo Scarpa, Vicecommissario del Corpo intercomunale di Polizia Locale di Istrana e Morgano -, non si può tollerare chi guida un mezzo a motore privo di assicurazione. Ne vale della sicurezza di tutti e del rispetto delle norme».

La 40enne, essendo recidiva per la stessa violazione all’interno del biennio previsto dal Codice della Strada, è dunque stata sanzionata amministrativamente con una multa da 1.732 euro a cui seguono il sequestro ai fini di confisca della Mercedes e il ritiro della patente di guida che potrebbe oscillare tra 1 e 2 mesi a seconda del provvedimento che verrà presto emesso dalla Prefettura di Treviso. In ogni caso, una volta pagati la sanzione e il contratto di assicurazione, il mezzo potrà essere recuperato solamente dopo 45 giorni al termine di un ulteriore fermo amministrativo come aggravamento sanzionatorio.