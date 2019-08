Tromba d'aria a Zerman: «Di colpo è volato via tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - La potenza delnon risparmia nulla:le intense precipitazioni e la bufera che soffia hanno abbattuto una cinquantina di alberi, sradicato coperture di tetti e messo in difficoltà i cittadini della frazione di, con alcuni tratti di strada chiusi al traffico: un maestoso pioppo alto circa 15 metri è caduto sulla Tangenziale Nord, causando disagi agli automobilisti. Il giorno dopo l'ennesima tempesta estiva, per pubblico e privato, inizia la conta dei danni. La zona che ha riportato i danni più significativi è la frazione di Zerman, con qualche sfuriata anche nel versante nord del territorio comunale. Poco prima di mezzanotte, nella nottata di martedì, un albero è precipitato nel bel mezzo della Tangenziale Nord, sul tratto che dalla rotonda tra via Bianchi e via Cavalleggeri collega la rotonda in zona Ex-Nigi, sul Terraglio. «Qui non