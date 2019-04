Zanzara tigre, parte la guerra dell'estate: disinfestazione e pastiglie gratis ai cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO -nei tempi canonici ma soprattutto collaborazione tra pubblico e privato: il Comune ha varato il nuovo piano di. Seguendo l'esempio positivo di altri comuni del trevigiano (ad esempio Mogliano), l'assessore Alessandro Manera ha deciso di irrobustire la campagna antilarvale abbinando agli interventi diretti dell'amministrazione il coinvolgimento dei cittadini con la«Lo scorso anno ci siamo trovati in grande difficoltà perché la profilassi non era stata fatta nei tempi corretti - afferma il sindaco Mario Conte - siamo intervenuti in emergenza e a spot. Quest'anno si cambia. Anche considerando i possibili rischi sanitari legati alla West Nile abbiamo scelto di partire prima e investire di più».