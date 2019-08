Violenza lungo il Sile, beccato il palpeggiatore: un trevigiano di 33 anni

TREVISO - Si era allacciata le scarpe da running da una manciata di minuti. Aveva parcheggiato la macchina davanti al molo sull'Alzaia, in zona Prato Fiera, e aveva iniziato a correre. Voleva solo scacciare via lo stress con un po' di jogging sulla Restera, godendo degli scorci del Sile offerti dal lungofiume. Ma dopo pochi metri appena, un uomo in bicicletta l'ha avvicinata e importunata. La ragazza, una 28enne trevigiana, ha subito respinto le esplicite avances dello sconosciuto, che a quel punto ha bloccato la donna e le ha palpeggiato le parti intime tenendola bloccata per le braccia. Terrorizzata, la 28enne non ha potuto far altro che mettersi a urlare e a chiedere aiuto. Temeva che l'aggressore volesse spingerla nel fiume pur di farla tacere, ma l'uomo si è subito accorto della presenza di una coppia di anziani che stava sopraggiungendo, ed è scappato. Dopo la denuncia in questura, la squadra mobile lo ha subito individuato grazie alle immagini delle telecamere in zona e, una volta rintracciato, denunciato a piede libero. È un impiegato 33enne, italianissimo e residente a Treviso, del tutto nuovo ad episodi simili.



