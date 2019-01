Riparte il piano casa: meno vincoli per i palazzi e via libera a nuovi garage

di Paolio Calia e Valentina Dal Zilio

TREVISO - Smontato, pezzo per pezzo. Il Piano Interventi immaginato e messo nero su bianco dalla giunta Manildo, cambia volto. Il minuzioso lavoro portato avanti dal Linda Tassinari, assessore all'Urbanistica, che in questi mesi ha esaminato una per una le oltre seicento osservazioni arrivate, sta arrivando a conclusione. In giunta è passata la prima bozza delquello trasformato dalle osservazioni, assorbite in base alle nuove linee politiche. Il nuovo Piano Interventi va quindi verso uno, incentrata più sul recupero dell'esistente maper favorire cittadini e famiglie. Del resto la Tassinari, già all'inizio del suo mandato, in una nota, aveva sottolineato l'importanza di «destrutturare quelle rigidità che impediscono il regolare evolversi delle attività private sdoganandole da strumenti urbanistici troppo rigidi ed ingessati». E questo indirizzo è stato mantenuto. Le novità riguardano il Piano Casa, che verrà rilanciato; la soppressione dell'indice perequato, che mette un limite troppe restrittivo all'edificabilità; la riduzione delle vie commerciali in centro storico per favorire la realizzazione di parcheggi privati, garage, destinati ai nuclei familiari.