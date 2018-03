Tiramisùday: Treviso vince la gara contro il centro carnico di Tolmezzo

di P.T.

TREVISO e TOLMEZZO - AlTreviso vince la sfida cone da Fico Bologna il sindacolancia la proposta: «In un palazzo storico la casa delle nostre eccellenze, dalal».vince quindi la sfida con il centro carnico di Tolmezzo e si aggiudica il titolo dipiù armonioso. Il tiramisù trevigiano, sapientemente preparato daglidel ristorantedi Paolo Lai, secondo i giurati ha raggiunto la maggiore armonia tra i pochi, semplici, ingredienti.«Una bella soddisfazione - dice Manildo - Treviso è la mamma del tiramisù. Grazie alle Beccherie che hanno portato a Bologna la ricetta che ha dato origine a questo dolce al cucchiaio che, oggi lo abbiamo ribadito, non solo è nato a Treviso ma è nelle nostre radici, nelle competenze della nostra città. L’incontro, tra l'altro, è stata l’occasione per ribadire ancora una volta come il nome di questo dolce sia indissolubilmente legato al capoluogo della Marca».«Questo bel risultato ci incoraggia a proseguire nel progetto a cui stiamo già lavorando, il Museo del Tiramisù, per dare ancora maggiore fondamenta alla storia di un dolce che è nato a Treviso» ha detto Paolo Lai, proprietario del ristorante Le Beccherie. Il viaggio a Bologna è stata anche l’occasione per rilanciare l’idea di costruire a Treviso una casa delle eccellenze del territorio: «Vorremmo che nascesse, magari all’interno di un palazzo storico, la casa delle eccellenzecome il tiramisù e il prosecco - ribadisce il sindaco -. Insieme a Paolo, che ha ideato il Museo del Tiramisù, vogliamo lavorare per mettere sotto uno stesso tetto alcuni prodotti tipici, veri brand di promozione turistica».