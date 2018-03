Centinaia di studenti per gli "Scorci di città" dei Veterani dello sport

di Michele Miriade

TREVISO - Baciati dal primo sole di primavera, un folto gruppo di studenti ha partecipato alla passeggiata culturale, iniziativa deiin collaborazione con il Minitero dell'Istruzione (Miur) e con i patrocini del Comune di Treviso e del Coni.Sulle mura si sono dati appuntamento studenti di prima e seconda media: 160 della Felissent Ic3 e una quarantina dell'ed altrettanti diaccompagnati da 20 insegnanti. Contraddistinti dallo zainetto verde (ispirato al colore dei Veterani) con la scritta Scorci di città, i ragazzi armati di smartphone, hanno fotografato angoli e scorci caratteristici della città passando per le piazzeper poi ritrovarsi tutti in piazza dei Signori. Qui sono stati accolti da assessori del Comune e dirigenti dei Veterani con in testa il presidente Achille Sogliani, del Coni (Ottroni) e vari personaggi e campioni dello sport di ieri e di oggi. Le fotografie, corredate da brevi accenni storici del luogo fotografato nonché dagli estremi dell'autore, saranno poi inoltrate via mail alla Giuria di esperti (in collaborazione con l'associazione Orio Frassetto Photo Group) che sceglierà gli scatti migliori che oltre ad essere premiati daranno vita ad una mostra alla sede dell'Associazione Il Doge di piazza Pio X.