Weekend di relax nel B&b di lusso ma doveva essere in carcere

Nomi falsi e assegni scoperti, o falsi, per truffare aziende vitivinicole o di prodotti alimentari. I carabinieri hanno arrestato a Moncalvo, nell'Astigiano, un 62enne originario della provincia di Verona. L'uomo, sorpreso a trascorrere il fine settimana in un bed and breakfast di lusso, era destinatario di un ordine di esecuzione pena del Tribunale di Treviso per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa e ricettazione.

