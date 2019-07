​Case di lusso, vendite record Treviso spande ricchezza

di Mattia Zanardo

TREVISO - Torna a crescere il mercato delle abitazioni di alta gamma nella Marca. Dopo anni di stallo delle compravendite e nonostante la maggior tassazione, su tutte Imu e Tasi, che grava su queste tipologie, nel 2019 le richieste per immobili di lusso sono in aumento del 20 per cento rispetto all'anno precedente. A registrarlo un'apposita rilevazione di ImpREsa srl, società specializzata in consulenza e analisi nel settore immobiliare con una rete di cinquanta professionisti tra le province di Treviso e Venezia. «Dopo anni difficili per le proprietà più costose, che rimanevano in vendita per lunghi periodi con pochissime opportunità di acquisto, oggi il segmento del lusso a Treviso è in netta ripresa e le trattative vengono concluse in tempi più stretti», sostiene Antonio Tommasi, Amministratore di ImpREsa. Al di là della crisi attraversata negli anni passati dal mattone nel suo complesso e di