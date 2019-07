Hanno massacrato le mogli: dopo sei anni vogliono uscire dal carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO -. Non lo dice per ora alcun magistrato, ma è quello che pensano due trevigiani: Andrea Loro, 40 anni di Loria, e Stefano Rizzo, 59 anni di Mareno di Piave, in carcere dal 2013, che hanno chiesto di poter usufruire della semilibertà. Loro aveva fatto perdere i sensi alla moglie, Matilde Ardia,, l'aveva caricata in auto e aveva simulato un incidente stradale; fortunatamente la donna aveva ripreso i sensi in tempo per evitare di essere bruciata. Rizzo, invece, si era presentato a casa della compagna, Gianangela Gigliotti, che abitava a Conegliano, e l'aveva ripetutamente. Per cercare di salvarsi ed evitare di essere uccisa dalla rabbia dell'uomo, la Gigliotti (che ora vive in sedia a rotelle). Era stata soccorsa e i medici erano riusciti a salvarla.