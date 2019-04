Tbc, intercettare i casi latenti: «Sono grave e inconsapevole minaccia sanitaria»

TREVISO - I recenti episodi di tubercolosi a Treviso «confermano che occorre una, dai quali può scaturire una». A ribadirlo è l'Amcli, Associazione Microbiologi Clinici Italiani, in una nota.«Un'insegnante - aggiunge Amcli -(tosse persistente, dimagrimento e febbricola) e ha proseguito la propria attività».«Parlando di tubercolosi - evidenzia Enrico Tortoli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i Micobatteri dell'Amcli - forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Esistono almeno due forme di tubercolosi quella attiva e quella latente. La tubercolosi polmonare attiva porta all'eliminazione con i colpi di tosse, nell'aria circostante, del bacillo responsabile, il micobatterio tubercolare. Quando degli individui (nel caso di Treviso gli alunni) sono infettati ma non hanno segni radiologici o sintomi specifici, hanno la tubercolosi latente. Statisticamente,, tutti gli altri non manifesteranno mai la tubercolosi». La tubercolosi attiva si diagnostica ricercando, con varie tecniche, il micobatterio tubercolare nell'escreato (materiale misto di muco e saliva che si emette ad esempio con la tosse). Quella latente si diagnostica ricercando invece la traccia immunitaria lasciata dal bacillo nell'organismo (test Mantoux e Igr). «Appare evidente - prosegue Pierangelo Clerici, Presidente Amcli - come il ruolo delle strutture complesse di microbiologia e i professionisti che ne fanno parte, siano garanzia di interventi rapidi e specifici al fine di contrastare eventi ad alto rischio (come nel caso di Treviso) e di consentire quindi un immediato intervento terapeutico».