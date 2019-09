di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Autovelox in tangenziale: con il 2019 i Trevigiani si sono riscoperti più disciplinati. O semplicemente hanno deciso contribuire in altro modo a rimpinguare le casse comunali. Il dato è lampante: dal primo gennaio al 10 settembre 2019 la polizia locale di Treviso, grazie al rilevamento degli autovelox, ha staccato 44.919 multe per eccesso di velocità in tangenziale. Nello stesso periodo dello scorso anno erano la bellezza di 60.629. Un dato in netta controtendenza, frutto di una guida più consapevole? In...