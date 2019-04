​Nawal, dal Marocco a Treviso: «Il mio sogno realizzato: aprire un bar in centro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - «Sono la prima donna straniera ad aprire un locale in centro. Sono orgogliosa di me stessa. Volevo un luogo così e lo desideravo qui nel cuore della città. Anni di lavoro,una ristrutturazione capillare, ma ce l'ho fatta». Nawal, 34 anni, non prova neanche a celare l'orgoglio. Questo locale l'aveva pensato così sin da quando è arrivata in Italia dal Marocco. Faceva le medie, poi alle superiori ha scelto l'alberghiero. E intanto lavorava come cameriera per imparare il mestiere. «Nessuno ti regala niente, soprattutto se sei immigrato. Io devo dire grazie ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuta, e alla banca che ha creduto in me». Il bar ha aperto in vicolo Barberia e si chiama Il