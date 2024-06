TREVISO – Era stato accusato di aver reso la vita impossibile alla sua ex, una professionista 40enne, con ingiurie, minacce gravi anche di morte. In un’occasione le avrebbe puntato contro un cacciavite, legandole i polsi con delle fascette da elettricista. L’ex compagno 42enne di Treviso, è stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 2 mesi, senza il beneficio della condizionale. Se il suo legale, l’avvocato Venturino, non presenterà appello, per lui si aprirebbero le porte del carcere. Alla parte offesa (assistita dall'avvocato Martina Pincirolli) il giudice ha assegnato anche un risarcimento di 10mila euro.