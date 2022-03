TREVISO - Nasce lo spritz “democratico”. Facile, veloce, pronto in un momento e alla portata di tutti. Si chiama Sprizzer, progetto nato una decina di anni fa dalla mente di due trevigiani, Marco Segatto e Gianluca Marcassa, e ripreso oggi in mano da un giovane bolognese, Matteo Calandriello grazie al crowdfunding, la raccolta di fondi online che è il sistema perfetto per il lancio di startup.

L’IDEA

E con un’idea nuova: quella di cambiarne la destinazione d’uso. Sprizzer, infatti, era nato inizialmente come un miscelatore capace di creare spritz “alla spina”, con quantità perfette secondo la ricetta originale, per il mercato dei locali e dei ristoranti. Modificato e riadattato, oggi si presenta con le stesse caratteristiche, ma è rivolto ad un pubblico diverso: ovvero direttamente al consumatore finale, che potrà usarlo a casa oppure in occasione di feste o party. Il lancio ufficiale di Sprizzer è avvenuto su Kickstarer, la più celebre piattaforma internazionale di crowdfunding di prodotti. « Già al suo esordio nel 2012 – racconta Matteo Calandriello – lo Sprizzer aveva raccolto molta curiosità e interesse. Ma poi il progetto si era arenato, soprattutto per problemi di commercializzazione. Dopo averlo provato qualche anno fa ad una festa, e dopo avere conosciuto Marco e Gianluca, ne sono rimasto entusiasta ed ho capito al volo le potenzialità, sviluppando un nuovo modello con un design per l’uso domestico » .

LA RISPOSTA