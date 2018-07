di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sulla sicurezza ha basato la propria campagna elettorale e della tolleranza zero ha fatto la priorità del suo mandato. Dopo controlli capillari e la guerra dichiarata allo spaccio, sembra giunto il tempo di siepi e fioriere. Mario Conte ha deciso che non si fanno sconti. Le retate della polizia urbana si infittiscono e le soluzioni prospettate in funzione anti spaccio cavalcano sentieri antichi. Di ieri la prima misura anti degrado. «In alcuni quartieri le fioriere e le siepi diventano depositi per la droga- spiega il sindaco - nel momento in cui queste strutture perdono la loro funzione di abbellimento e arredo urbano, verranno rimosse».Sull’altare della pace urbana potrebbero quindi essere sacrificate le strutture dell’arredo urbano. Non ovunque però: solo in alcuni quadranti sensibili del centro: porta Altinia, via Roma, giardinetti Toniolo, scalinate e giardinetti Sant’Andrea, vicolo Orioli. Dopo la retata di giovedì pomeriggio, l’ennesima portata a termine dalla polizia urbana nel quadrante stazione Porta Altinia con la supervisione del sindaco, che ha portato a 50 identificati e al recupero di dosi nascoste nei vasi e nella vegetazione, arriva la proposta di una misura. L’assonanza è quasi immediata. Prima le panchine ora le fioriere. E’ storia infatti quando nel 1997 Giancarlo Gentilini pensò di sbullonare le sedute pubbliche per evitare i bivacchi. Ma Conte non desidera emulare azioni del passato. Nulla a che vedere insomma con un Gentilini bis: solo la ricerca di misure di contrasto di impatto e agevoli da mettere in pratica.