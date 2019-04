© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente alle 14 di oggi, 26 aprile, in via Capitello a San Polo di Piave: un'auto è uscita autonomamente di strada e il conducente è rimasto ferito, trasportato in ospedale dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.