TREVISO - Spunta una discarica sotto il Ca' Foncello. Gli scavi per il posizionamento delle fondazioni del nuovo monoblocco, che sarà il cuore pulsante della futura cittadella sanitaria, hanno portato alla luce un blocco di rifiuti sotterrato a tre metri di profondità poco distante dal pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Davanti alla discarica, il programma dei lavori ha subito inevitabili modifiche. Gli scarti, per fortuna, non si sono rivelati pericolosi. Ma è stato comunque necessario mettere a punto un...