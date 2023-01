TREVISO - Franco Rosi si conferma il “paperone” del consiglio comunale con oltre 363mila euro lordi dichiarati. Dietro di lui, quasi appaiati, il vicesindaco Andrea De Checchi e il consigliere comunale della Lista Manildo Vittorino Benvenuti con poco più di 215mla lordi euro a testa. Sul sito del Comune, sono visibili a tutti le dichiarazioni dei redditi di giunta e consigliere comunali.

IL CLUB DEI 100MILA

Sono in tutti sette, tra giunta e consiglio comunale, quelli che superano la soglia dei 100mila euro lordi. Detto di Rosi, direttore della filiale trevigiana di una società di assicurazioni, di De Checchi professione avvocato e di Benvenuti, medico in pensione, gli altri oltre i 100mila euro sono Maurizio Franco (Lega) con 142mila euro lordi; l’assessore al Bilancio Christian Schiavon, commercialista, con 108.757 euro e una sfilza di incarichi legati alla sua attività professionale come sindaco o revisore dei conti di società come Parco del Sile, Asco Energy spa, Ap Reti Gas Vicenza spa. Sempre a 108mila euro c’è l’assessore all’Ambiente Alessandro Manera, manager di una multinazionale. Poi c’è Giancarlo Iannicelli, presidente consiglio comunale e generale dell’Aeronautica Militare in congedo, con 134mila euro lordi. Tutti gli amministratori con introiti derivati dalle rispettive professioni hanno l’indennità da assessore dimezzata o comunque fortemente decurtata.

LA GIUNTA

In giunta il sindaco Mario Conte ha dichiarato 80.821 euro (mentre non risultano ancora liquidati le indennità 2020, 2021 e 2022 come presidente Anci Veneto); il vicesindaco Andrea De Checchi 215.761 euro; Lavinia Colonna Preti (Cultura) 48.459 euro; Sandro Zampese (Lavori Pubblici) 54.353 euro; Gloria Tessarolo (Sociale) 48.459 euro; Linda Tassinari (Urbanistica) 66.359 euro; Christian Schiavon (Bilancio) 108.757; Silvia Nizzetto (Scuola) 49.069.

NEL CENTRODESTRA

Andando ad esaminare le dichiarazioni gruppo per gruppo, la situazione è questa. Lega: Matteo Marin, 42.953 euro; Riccardo Barbisan 59.955 euro; Andrea Beraldo 49.268 euro; Roberto Borsato 42.145 euro; Maurizio Franco 142.659; Nicola Torresan 30.901 euro; Claudia Tronchin 31.505 euro. Lista Conte: Michele Bassetto 62.368 euro; Giancarlo Da Tos 26.069 euro; Sergio Marton 74.007 euro; Giorgio Torresan 31.749 euro; Massimo Zanon 14.279 euro. Lista Gentilini/Zaia: Giuseppe Basso 19.131 euro; Antonio Dotto 63.680 euro; Giancarlo Gentilini 73.856 euro; Wally Grada 27.183 euro; Mirco Visentin 13.800 euro. Forza Italia: Davide Acampora 36.867 euro; Fratelli d’Italia: Davide Visentin 13.344 euro.

CENTROSINISTRA

Partito Democratico: Antonella Tocchetto, 18.003 euro; Michela Nieri 17.005 euro; Stefano Pelloni 37.366 euro; Roberto Pizzolato 34.338 euro. Terzo Polo: Nicolò Rocco 37.963; Fabio Pezzato 57.760 euro; Roberto Grigoletto, 40.904 euro. Treviso Civica: Franco Rosi, 363.183 euro; Maria Buoso 14.548 euro. Lista Manildo: Vittorino Bevenuti 215.719 euro; Gian Mario Bozzo 90.031 euro. Gruppo Misto: Domenico Losappio, 15386 euro.